Росія хоче захопити Україну та розчленувати Європу: головні заяви влади за 27 квітня

Зеленський: "Фінальною метою Росії є не просто захоплення України, а розчленування всього центру та сходу Європи". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 63-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують наступ на сході нашої країни, для протистояння ворогові, Захід вирішив дати Україні необхідну зброю.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 27 квітня.

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Президент України підбив підсумки 62-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 27 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян і нагадав, що щорічно 26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу – найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства.

"Але цього року мало просто згадати, бо Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту саму страшну аварію. Прямо сьогодні РФ запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій: Запорізькою, Хмельницькою та Южно-Української АЕС. Після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно. Потрібен глобальний контроль за російськими атомними об'єктами та ядерними технологіями", – сказав президент.

Зеленський додав, що обговорив з директором МАГАТЕ Маріаном Гроссі всі небезпеки, створені Росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу та світ.

Президент також розповів, що провів переговори із прем'єр-міністрами Японії та Румунії. Обговорив із ними санкції проти Росії, відновлення України та спільну роботу задля захисту свободи в Європі та світі.

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"У Німеччині відбулася важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розчленування всього центру та сходу Європи та глобальний удар по демократії", – зазначив український лідер.

Зеленський подякував прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону за скасування мит і квот на імпорт українських товарів, а також розповів, що Україна чекає на новий санкційний пакет проти РФ від Євросоюзу.

"Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминуча буде відмова більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв", – наголосив президент.

Демілітаризація не вдалася – Україна отримає ще більше зброї

Після зустрічі 40 міністрів оборони на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині щодо військової допомоги Україні для Росії з'явилися дуже погані новини. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

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"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Росії", – Написав він.

Радник голови Офісу Зеленського додав, що тепер обсяг, швидкість, спрощена логістика та розширена номенклатура зброї для України суттєво посилюється.

Зустріч у Рамштайні рівносильна Тегеранській конференції 1943 року

Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко порівняв конференцію з питань озброєння України у Рамштайні з Тегеранською конференцією 1943 року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні тепер є своя Тегеранська конференція. Ось так я оцінюю вчорашню конференцію з питань озброєння України в Рамштайні. Тегеранська конференція 1943 року окреслила координацію дій щодо розгрому гітлерівської Німеччини та контури повоєнного світу. Розгром російської армії та контури мирної угоди – справді головні конференції", – зазначив Геращенко.

Радник голови МВС наголосив, що Україна отримає велику кількість зброї, про яку не могла мріяти до початку вторгнення Росії.

Окупанти нарощують війська на Сході та атакують житлові квартали

Окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору з окупованим Кримом. Військові РФ продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

Про це змовиться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 27 квітня.

"Противник вживає заходів щодо доукомплектування своїх підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій, технікою. Зокрема, за рахунок зняття її зі зберігання на складах та базах військових округів. Транспортування техніки на територію України здійснюється зазвичай залізничним транспортом", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житловим кварталам на території України.

Втрати російських окупантів становлять 22 400 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 22 400 солдатів та 939 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 939 (+21) од.

бойових броньованих машин/APV ‒ 2342 (+34) од.,

артилерійських систем – 421 (+5) од.,

РСЗВ – 149 (+0) од.

засоби ППО – 71 (+2) од.,

літаків – 185 (+1) од.,

вертольотів – 155 (+1) од.,

автомобільної техніки – 1666 (+23) од.,

кораблі/катери- 8 (+0) од.,

цистерн із ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2).

спеціальна техніка – 31 (+0).

пускові установки ОТРК – 4(+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Що відбувається в Україні 27 квітня