Россия исчерпала все боеготовые группы и скрыто мобилизует людей без опыта – разведка

Россия проводит скрытую мобилизацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использовала в Украине все боеготовые группы. Теперь оккупанты проводят скрытую мобилизацию и направляют их воевать. Однако использование таких ресурсов неэффективно.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире "Украина 24".

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Он отметил, что РФ не хочет признавать, что совершает скрытую мобилизацию за счет призыва резервистов и мобресурсов.

"Это осуществляется на государственном уровне, через военкоматы. Они подписывают контракты, после этого направляются либо в Белгородскую область, либо в Ростовскую, где на основе этих призывников формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Во многих случаях применение таких войск неэффективно", – объяснил Скибицкий.

По данным украинской разведки, ресурсы, касающиеся наиболее боеготовых тактических батальонных групп Российская Федерация исчерпала.

"Хотя у нее еще достаточно новых резервов, чтобы вводить на территорию Украины", – добавил Скибицкий.

Он также отметил, что наиболее подавленное моральное состояние у военнослужащих из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Неподготовленный личный состав, не имеющий боевого опыта, сейчас бросается на наиболее важные направления.

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Угроза атаки из Приднестровья

По словам Скибицкого, угроза наступления с территории непризнанной республики в молдавском Приднестровье есть, поскольку там могут быть созданы незаконные вооруженные формирования, там есть постоянное присутствие российских войск.

"В любой момент РФ может усилить эту группировку за счет опрокидывания именно воздушно-десантных войск на территорию Приднестровья. Для обеспечения этого требуется усиление противовоздушной обороны в том числе и на острове Змеиный", – пояснили в украинской разведке.

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