Росія вичерпала всі боєготовні групи і приховано мобілізує людей без досвіду – розвідка

Росія проводить приховану мобілізацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія використала в Україні всі боєготовні групи. Тепер окупанти проводять приховану мобілізацію резервістів та направляють їх воювати. Однак використання таких ресурсів неефективне.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі "Україна 24".

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Він зазначив, що РФ не хоче визнавати, що здійснює приховану мобілізацію за рахунок призову резервістів та мобресурсів.

"Це здійснюється на державному рівні, через військкомати. Вони підписують контракти, після цього направляються або в Бєлгородську область, або в Ростовську, де на основі цих призовників формуються нові підрозділи і направляються на територію України. У багатьох випадках застосування таких військ неефективне", – пояснив Скібіцький.

За даними української розвідки, ресурси, які стосуються найбільш боєготовних тактичних батальйонних груп, Російська Федерація вичерпала.

"Хоча в неї ще достатньо нових резервів, щоб вводити на територію України", – додав Скібіцький.

Він також зазначив, що найбільш пригнічений моральний стан у військовослужбовців з окупованих Донецької та Луганської областей. Непідготовлений особовий склад, який не має бойового досвіду, зараз кидається на найважливіші напрямки.

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Загроза атаки з Придністров'я

За словами Скібіцького, загроза наступу з території невизнаної республіки у молдовському Придністров'ї є, оскільки там можуть буть створені незаконні збройні формування, там є постійна присутність російських військ.

"Будь-якої миті РФ може посилити це угрупування за рахунок перекидання саме повітряно-десантних військ на територію Придністров'я. Для забезпечення цього потрібне посилення протиповітряної оборони в тому числі і на острові Зміїний", – пояснили в українській розвідці.

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