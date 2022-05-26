Россия массово похищает и вывозит украинских детей: в ООН озвучены ошеломительные данные

Россия депортирует украинских детей. / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию. Цель оккупантов – не только захватить Украину, но и уничтожить украинскую нацию. В общей сложности на территорию Российской Федерации депортировали более 230 тысяч детей.
Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое в среду зачитал советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник, сообщает "Укринформ".
По его словам, Россия пытается лишить Украину молодого поколения.
"Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", – отметил Дворник.
Он добавил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.
Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.
"Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", – заявила Украина в ООН.
Дворник также констатировал, что Россия целенаправленно нападает на гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма.
Сколько детей погибли в результате войны
Ювенальные прокуроры подсчитали, что в Украине в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 25 мая как минимум 671 ребенок пострадал. Из них погибли 238 детей. Еще более 433 ранены.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 149, Киевской – 116, Харьковской – 104, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
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