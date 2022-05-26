Росія масово викрадає і вивозить українських дітей: в ООН озвучені приголомшливі дані

Росія депортує українських дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію. Мета окупантів – не лише захопити Україну, а й знищити українську націю. Загалом на територію Російської Федерації депортували понад 230 тисяч дітей.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, яку в середу зачитав радник постпредства України при ООН Сергій Дворник, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, Росія намагається позбавити Україну молодого покоління.

"Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", – зазначив Дворник.

Він додав, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 тисяч людей втратили свої домівки.

Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.

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"Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", – заявила Україна в ООН.

Дворник також констатував, що Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму.

Скільки дітей загинули внаслідок війни

Ювенальні прокурори підрахували, що в Україні внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 25 травня як мінімум 671 дитина постраждала. З них загинуло 238 дітей. Ще понад 433 поранені.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 149, Київській – 116, Харківській – 104, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

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