Россия нанесла три удара по Миргороду

Предварительно пострадавших от обстрелов нет. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты нанесли три удара по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Какая ситуация
"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет. Не постим никаких фото!" – написал он.
Кроме этого, Дмитрий Лунин призвал людей сохранять спокойствие и не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, российские военные нанесли ракетные удары по Полтавской области. В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект и жилые дома.