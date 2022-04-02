Росія завдала трьох ударів по Миргороду

Попередньо постраждалих від обстрілів немає. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти завдали трьох ударів по інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Про це повідомив у Telegram начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Яка ситуація

"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає. Не постимо жодних фото!" – написав він.

Крім цього, Дмитро Лунін закликав людей зберігати спокій і не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетних ударів по Полтавській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки.

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