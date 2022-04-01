Россия наносит удары по четырем направлениям, включая Киев – Пентагон

Россия продолжает атаковать четыре направления Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты наносят авиационные удары по четырем направлениям Украины. Также враг не перестал атаковать Киев.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает CNN.

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По его словам, помимо Киева российские оккупанты также бьют по Чернигову, Изюму Харьковской области и Донбассу.

"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации за последние сутки, всего более 300 вылетов", – отметил чиновник.

Он добавил, что столица Украины до сих пор находится под серьезной угрозой авиаударов.

Часть войск РФ, которые двигались в сторону Киева, идут в Беларусь — Пентагон

За последние сутки часть российских сил, которые двигались в сторону Киева, изменили направление, причем некоторые из них направлялись в Беларусь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

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"Наша оценка была бы такой, как мы сказали вчера: что они собираются переоснастить эти войска, пополнить их запасы и, вероятно, будут использовать их где-нибудь в Украине, но я не верю, что на этом этапе переоснащение происходит с какой-либо конкретизацией", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.