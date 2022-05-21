Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев. Коллаж "Сегодня"

Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения – в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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"Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И – не помогут. На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы", – сказал Зеленский.

По его словам, никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результат России не дадут.

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Обстановка

Утром 21 мая оккупанты ракетами обстреливали Ровенскую и Винницкую области. Украинским военным удалось сбить вражескую ракету вблизи г. Немиров.

Днем ранее неназванный объект в Николаевской области стал одной из целей армии Российской Федерации, которая 20 мая выпустила по Украине более десяти ракет . Произошла утечка аммиака.

Российской Федерации, которая 20 мая выпустила . Произошла утечка аммиака. Вечером 20 мая наши военные уничтожили крылатую ракету типа Х, летевшую в направлении Николаевской области, сообщило Воздушное командование "Пивдень" . По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком.

. По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком. Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения.

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