Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія залишила майже всі свої ресурси на те, щоб знищити українців. Колаж "Сьогодні"

Росія фактично надіслала всі свої ресурси, щоб нас знищити. У російських регіонах відкрито кажуть, що їхня так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння – зокрема, таких галузей, як будівництво, та багатьох інших. А також і причиною для збіднення людей, яке може бути ще більшим, ніж у 1990-і роки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Реклама

Деталі

"Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, створеного в Росії з 2000-х, – окупантів це поки що не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І – не допоможуть. На Донбасі ситуація дуже важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєверодонецьк.Збройні Сили України стримують цей наступ.Кожен день, який наші захисники та захисниці відображають у цих наступальних планах Росії, зриваючи їх, є конкретним внеском у наближення головного дня. , на який ми всі так чекаємо і за який боремося. День перемоги", – сказав Зеленський.

За його словами, жодні російські удари – ні ракетами по Рівненщині, ні артилерією по Харківщині чи Сумщині, ні всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть.

Реклама

Обстановка

Раніше ми писали: