Россия не достигла на Донбассе того прогресса, который ожидала – Пентагон

Джон Кирби заявил, что Россия не добилась ожидаемого прогресса на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты достигли "незначительного прогресса" на украинском Донбассе. Однако этот прогресс совсем не такой, какой Москва рассчитывала получить на данный момент.

Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в четверг. CNN.

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По его словам, российские силы достигли "небольшого прогресса, особенно в северной части Донбасса",

Кирби добавил, что этот небольшой прогресс не является тем прогрессом, который, по мнению США, российские силы "ожидали достичь на данный момент" в регионе.

"На Донбассе мы все равно оцениваем, что украинцы оказывают очень жесткое сопротивление. И что россияне не добились того прогресса, на который, как мы считаем, они рассчитывали. Это не значит, что они не добились никакого прогресса", – сказал он.

В Пентагоне назвали причины провала наступления РФ на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему продвижение российских войск на Донбассе и на юге Украины было неравномерным.

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По его словам, в целом в Пентагоне не думают, что РФ решила свои проблемы с логистикой и поддержкой.

Кирби также отметил и ожесточенное украинское сопротивление.

Третья причина, по его словам, это погодные условия.

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Кроме того, оккупанты до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений.

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