Росія не досягла на Донбасі того прогресу, на який очікувала – Пентагон

Джон Кірбі заявив, що Росія не досягла очікуваного прогресу на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти досягли "незначного прогресу" на українському Донбасі. Однак цей прогрес зовсім не такий, який Москва розраховувала отримати на даний момент.

Таку заяву зробив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу у четвер, повідомляє CNN.

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За його словами, російські сили досягли "невеликого прогресу, особливо у північній частині Донбасу",

Кірбі додав, що цей невеликий прогрес не є тим прогресом, якого, на думку США, російські сили "очікували досягти на даний момент" у регіоні.

"На Донбасі ми все одно оцінюємо, що українці чинять дуже жорсткий опір. І що росіяни не досягли того прогресу, на який, як ми вважаємо, вони розраховували. Це не означає, що вони не досягли жодного прогресу", – сказав він.

У Пентагоні назвали причини провалу наступу РФ на Донбасі

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів, чому просування російських військ на Донбасі та півдні України було нерівномірним.

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За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ вирішила свої проблеми з логістикою та підтримкою .

Кірбі також відмітив і запеклий український опір.

Третя причина, за його словами, це погодні умови.

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Крім того, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів.

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