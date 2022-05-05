Россия обстреливает Украину ракетами из-за бессилия на поле боя: главные заявления властей за 5 мая

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 71-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты наносят ракетные удары по украинским городам, при этом несут серьезные потери на поле боя. Тем временем ВСУ активно обучаются использованию современного оружия.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 5 мая.

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Президент Украины подвел итоги 70-х суток войны против России

В ночь на 4 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и сообщил, что российские войска продолжают наносить массированные удары по "Азовстали" и пробуют штурмовать комплекс.

"Украинские города снова стали мишенями для российских ракет и ударов. Так Россия пытается выместить свое бессилие, ведь Украина им не по силам", – заявил Зеленский.

Президент также проинформировал, что Украина получила от Британии новый пакет поддержки.

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"Общался с представителями крупнейших глобальных компаний – в клубе CEO Wall Street Journal. О том, как оказывать давление на Россию ради прекращения войны, как восстанавливать Украину после войны. Какой может быть послевоенная модель украинской экономики. Такая экономическая дипломатия – одна из главных наших задач. Обсудил дальнейшее сотрудничество с Польшей, а также конкретные шаги в поддержку обороны Украины", – рассказал украинский лидер.

Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну к венгерской границе

Ракетным ударом по Закарпатью президент РФ Владимир Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

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"Россия ударила ракетами по Закарпатью – украинскому региону, который граничит с Венгрией и на территории которого проживает большая венгерская община Украины. Это очередное свидетельство о том, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште", – сказал Николенко.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей.

"Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе. Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать те ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помогая остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность. Мы надеемся, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго в отношении российской нефти и предоставления Украине военной помощи", – добавил Николенко.

Российские оккупанты – обычные варвары

Действия российских оккупантов в Украине являются обычным варварством. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, опубликовав видео последствий ракетного обстрела города Краматорска Донецкой области.

"Это – украинский Краматорск. Последствия войны россиян с гражданской инфраструктурой и людьми. Я не понимаю, чем они могут гордиться, какая это "вторая армия" мира? Гордятся тем, что победили очередной жилой дом мирных граждан? Обычное варварство", – отметил Ермак.

ВСУ научились управлять новым оружием быстрее, чем одобряются его поставки

Украина активно переходит на современное военное оборудование, а наши защитники учатся им управлять быстрее, чем некоторые правительства одобряют решение о предоставлении такого оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Запасы оружия советских времен уменьшаются, а российская агрессия – нет. Потому Украина переходит на современное оборудование. Нужна учеба, но мы быстро учимся. На самом деле мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторым правительствам нужно принять решение о его предоставлении", – написал глава украинского МИД.

Оккупанты массово отказываются воевать в Украине

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на востоке, при этом армия РФ несет значительные потери, из-за чего военнослужащие массово отказываются ехать воевать в Украину. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 мая.

"Часть военнослужащих 38-й ОМБр 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ после отвода в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ", – проинформировали в Генштабе ВСУ.

В то же время отмечается, что другие оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

"Одновременно с этим враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы, где перегруппирует войска на отдельных направлениях для улучшения тактического положения и пополняет запасы", – сообщили украинские военные.

Российские захватчики продолжают обстреливать из артиллерии и минометов Харьков и украинские позиции под Изюмом. Подразделения россиян пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, однако удачи не имеют.

В районе Мариуполя основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на блокировании и попытках уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

"Подразделения боевиков 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением для выполнения задач", – отмечают в Генштабе.

В то же время благодаря действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

Также за предыдущие сутки подразделениями ПВО было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск), три крылатые ракеты противника, два самолета. Предварительно – истребители Су-30. На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.

Потери российских оккупантов составляют 24 700 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 24 700 солдат и 1092 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:

танков — 1092 ед.,

боевых бронированных машин — 2651 ед.,

артиллерийских систем — 499 ед.,

РСЗО — 169 ед.,

средств ПВО — 83 ед.,

самолетов — 196 ед.,

вертолетов — 155 ед.,

автомобильной техники — 1907 ед.,

корабли/катера — 10 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 ед.,

спецтехники — 38 ед.

крылатых ракет — 89 ед.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что США предоставили Украине разведывательные данные о подразделениях российских оккупантов, что помогло ликвидировать многих российских генералов во время войны.

Также мы информировали, что российские оккупанты обстреляли Николаев "Смерчами" с запрещенными кассетными снарядами. В результате обстрела повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома и школа.