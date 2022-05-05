Росія обстрілює Україну ракетами через безсилля на полі бою: головні заяви влади за 5 травня

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українським містам. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 71-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти завдають ракетних ударів по українських містах, при цьому зазнають серйозних втрат на полі бою. Тим часом ЗСУ активно навчаються використанню сучасної зброї.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 5 травня.

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Президент України підбив підсумки 70-ї доби війни проти Росії

У ніч на 4 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян і повідомив, що російські війська продовжують завдавати масованих ударів по "Азовсталі" і намагаються штурмувати комплекс.

"Українські міста знову стали мішенями для російських ракет і ударів. Так Росія намагається зганяти своє безсилля, адже Україна їм не до снаги", – заявив Зеленський.

Президент також поінформував, що Україна одержала від Британії новий пакет підтримки.

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"Спілкувався з представниками найбільших глобальних компаній – у клубі CEO Wall Street Journal. Про те, як чинити тиск на Росію заради припинення війни, як відновлювати Україну після війни. Якою може бути повоєнна модель української економіки. Така економічна дипломатія – одне з головних наших завдань. Обговорив подальшу співпрацю з Польщею, а також конкретні кроки на підтримку оборони України", – розповів український лідер.

Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну до угорського кордону

Ракетним ударом по Закарпаттю президент РФ Володимир Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Росія вдарила ракетами по Закарпаттю – українському регіону, який межує з Угорщиною і на території якого проживає велика угорська громада України. Це чергове свідчення про те, що війна стосується не лише України, а й Угорщини, хоч би як намагалися ігнорувати цей факт у Будапешті", – сказав Ніколенко.

Прессекретар підкреслив, що Путін не розрізняє національностей, коли наказує своїм військам знищувати людей.

"Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону. Ми аж ніяк не бажаємо угорському народу переживати ті жахи, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує у вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль для встановлення миру. Допомагаючи зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку" – додав Ніколенко.

Російські окупанти – звичайні варвари

Дії російських окупантів в Україні є звичайним варварством. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі, опублікувавши відео наслідків ракетного обстрілу міста Краматорська Донецької області.

"Це – український Краматорськ. Наслідки війни росіян з цивільною інфраструктурою та людьми. Я не розумію, чим вони можуть пишатися, яка це "друга армія" світу? Пишаються тим, що перемогли черговий житловий будинок мирних громадян? Звичайне варварство", – зазначив Єрмак.

ВСУ навчилися керувати новою зброєю швидше, ніж схвалюється її постачання

Україна активно переходить на сучасне військове обладнання, а наші захисники вчаться ним керувати швидше, ніж деякі уряди схвалюють рішення щодо надання такої зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

"Запаси зброї радянських часів зменшуються, а російська агресія – ні. Тому Україна переходить на сучасне обладнання. Потрібне навчання, але ми швидко вчимося. Насправді ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деяким урядам потрібно ухвалити рішення про її надання", – написав глава українського МЗС.

Окупанти масово відмовляються воювати в Україні

Російські окупанти продовжують проводити наступальні дії на сході, при цьому армія РФ зазнає значних втрат, через що військовослужбовці масово відмовляються їхати воювати в Україну. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 травня.

"Частина військовослужбовців 38 ОМБр 35 загальновійськової армії Східного військового округу РФ після відведення в район відновлення через значні втрати особового складу відмовилася від подальшої участі у бойових діях на території України. Військовослужбовці перебувають в районі поблизу українсько-російського кордону і чекають переміщення до РФ", – поінформували у Генштабі ЗСУ.

Водночас наголошується, що інші окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

"Одночасно з цим ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні Молдови, де перегруповує війська на окремих напрямках для покращення тактичного становища та поповнює запаси", – повідомили українські військові.

Російські загарбники продовжують обстрілювати з артилерії та мінометів Харків та українські позиції під Ізюмом. Підрозділи росіян намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, проте удачі не мають.

У районі Маріуполя основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення українських підрозділів у районі "Азовсталі". За підтримки авіації противник відновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

"Підрозділи бойовиків 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного військового округу, які перебувають у населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічний стан, суттєві проблеми з озброєнням для виконання завдань", – зазначають у Генштабі.

Водночас завдяки діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

Також за попередню добу підрозділами ППО було вражено дев'ять повітряних цілей: чотири БПЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ), три крилаті ракети супротивника, два літаки. Попередньо – винищувачі Су-30. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п'ять одиниць автомобільної техніки ворога.

Втрати російських окупантів становлять 24 700 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 24 700 солдатів і 1092 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.05 орієнтовно склали:

танків – 1092 од.,

бойових броньованих машин – 2651 од.,

артилерійських систем – 499 од.,

РСЗВ – 169 од.,

засобів ППО – 83 од.,

літаків – 196 од.,

вертольотів – 155 од.,

автомобільної техніки – 1907 од.,

кораблі/катери – 10 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 од.,

спецтехніки – 38 од.

крилатихі ракет – 89 од.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що США надали Україні розвідувальні дані про підрозділи російських окупантів, що допомогло ліквідувати багатьох російських генералів під час війни.

Також ми інформували, що російські окупанти обстріляли Миколаїв "Смерчами" з забороненими касетними снарядами. Внаслідок обстрілу пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки та школа.