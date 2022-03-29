Россия отказалась от наступления на Киев и сфокусировалась на Донбассе – Пентагон

Пентагон считает, что Россия будет наступать на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.

Об этом сообщает BBC.

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Американские военные объяснили, почему Россия сфокусировалась на Донбассе. У этого может быть несколько причин:

намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;

приобретение мощного козыря для будущих переговоров;

общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.

Другие цели РФ

По данным Пентагона, наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.

Кроме того, российские войска находятся в 15-20 км от центра Киева северо-западнее столицы и в 55 км от центра города на востоке.



В Минобороны США также подсчитали, что Россия использовала против Украины уже 1370 ракет.

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