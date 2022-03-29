Росія відмовилася від наступу на Київ та сфокусувалася на Донбасі – Пентагон

Пентагон вважає, що Росія буде наступати на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

За оцінками Пентагону, останні маневри армії РФ на сході України свідчать, що захоплення Донбасу стало пріоритетним завданням російського командування.

Про це повідомляє BBC.

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Американські військові пояснили, чому Росія сфокусувалася на Донбасі. Тут може бути кілька причин:

намір оточити частини ЗСУ у цьому районі та завадити їхньому пересуванню на інші ділянки бойових дій;

придбання потужного козиря на майбутні переговори;

загальна зміна військової стратегії, оскільки жодних спроб наступати на Київ російськими військами як і раніше не робиться.

Інші цілі РФ

За даними Пентагону, найактивніший наступ спостерігається в Харківській області. За минулі вихідні російські підрозділи подолали п'ять кілометрів углиб територій на південний схід від Ізюма.

Крім того, російські війська знаходяться за 15-20 км від центру Києва на північний захід від столиці і за 55 км від центру міста на сході.



У Міноборони США також підрахували, що Росія використала проти України вже 1370 ракет.

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