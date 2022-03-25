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Россия потеряла более 16 тысяч военных: главное из обращения президента

25 марта, 22:32
Глава страны добавил, что ВСУ продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, Харьковском направлении, в Киевской области

Зеленский отметил, что враг несет потери / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Глава страны отметил, что счет российских потерь уже превысил 16 тысяч, а за неделю из заблокированных городов спасли 37 606 человек.

Главное, что сказал президент

  • Сегодня, 25 марта, ровно 30 лет назад была основана Служба безопасности Украины.
  • Отмечены государственными наградами 63 работника правоохранительных органов Украины, 7 из них посмертно.
  • "Говорят куда-то пропал министр обороны России. Возможно, он лично захотел посетить Чернобаевку".
  • Вооруженные Силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, Харьковском направлении, в Киевской области.
  • Счет российских потерь превысил уже 16 тысяч.
  • За неделю из заблокированных городов спасены 37 606 человек, из них из Мариуполя 26 477 человек.
  • В Украине начали выплачивать пенсии за апрель.
  • Уже более 20 млрд гривен выплачено по программе еПоддержки для тех, кто потерял работу или возможность заниматься предпринимательством.
  • Готовится новая программа для переселенцев из регионов боевых действий – строительство временного жилья.

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