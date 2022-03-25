Россия потеряла более 16 тысяч военных: главное из обращения президента

Зеленский отметил, что враг несет потери / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Глава страны отметил, что счет российских потерь уже превысил 16 тысяч, а за неделю из заблокированных городов спасли 37 606 человек.
Главное, что сказал президент
- Сегодня, 25 марта, ровно 30 лет назад была основана Служба безопасности Украины.
- Отмечены государственными наградами 63 работника правоохранительных органов Украины, 7 из них посмертно.
- "Говорят куда-то пропал министр обороны России. Возможно, он лично захотел посетить Чернобаевку".
- Вооруженные Силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, Харьковском направлении, в Киевской области.
- Счет российских потерь превысил уже 16 тысяч.
- За неделю из заблокированных городов спасены 37 606 человек, из них из Мариуполя 26 477 человек.
- В Украине начали выплачивать пенсии за апрель.
- Уже более 20 млрд гривен выплачено по программе еПоддержки для тех, кто потерял работу или возможность заниматься предпринимательством.
- Готовится новая программа для переселенцев из регионов боевых действий – строительство временного жилья.
Зеленского поддерживает весь мир
- Читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Опрос был запущен в начале марта.
- Украинцы практически со 100%-ным результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, использующего Беларусь как плацдарм для наступления.
- Свое восхищение украинскому лидеру высказал американский телеведущий и шоумен Билл Мейхер. В своем Twitter-аккаунте американец написал, что теперь Владимира Зеленского поддерживают и уважают все жители США.
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