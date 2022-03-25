Россия потеряла более 16 тысяч военных: главное из обращения президента

Зеленский отметил, что враг несет потери / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Глава страны отметил, что счет российских потерь уже превысил 16 тысяч, а за неделю из заблокированных городов спасли 37 606 человек.

Главное, что сказал президент

Сегодня, 25 марта, ровно 30 лет назад была основана Служба безопасности Украины.

Отмечены государственными наградами 63 работника правоохранительных органов Украины, 7 из них посмертно.

"Говорят куда-то пропал министр обороны России. Возможно, он лично захотел посетить Чернобаевку".

Вооруженные Силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, Харьковском направлении, в Киевской области.

Счет российских потерь превысил уже 16 тысяч.

За неделю из заблокированных городов спасены 37 606 человек, из них из Мариуполя 26 477 человек.

В Украине начали выплачивать пенсии за апрель.

Уже более 20 млрд гривен выплачено по программе еПоддержки для тех, кто потерял работу или возможность заниматься предпринимательством.

Готовится новая программа для переселенцев из регионов боевых действий – строительство временного жилья.

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