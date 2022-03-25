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Росія втратила понад 16 тисяч військових: головне із звернення президента

25 березня, 22:32
Глава держави додав, що ЗСУ продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, Харківському напрямку, у Київській області.

Зеленський зазначив, що ворог зазнає втрат / Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленськийзаписав чергове відеозвернення до народу. Глава держави зазначив, що рахунок російських втрат уже перевищив 16 тисяч, а за тиждень із заблокованих міст врятували 37 606 осіб.

Головне, що сказав президент

  • Сьогодні, 25 березня, рівно 30 років тому було засновано Службу безпеки України.
  • Відзначено державними нагородами 63 працівники правоохоронних органів України, 7 із них посмертно.
  • "Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Можливо, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку ".
  • Збройні сили продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, Харківському напрямку, Київській області.
  • Рахунок російських втрат перевищив уже 16 тисяч.
  • За тиждень із заблокованих міст врятовано 37 606 осіб, з них із Маріуполя 26 477 осіб.
  • В Україні почали виплачувати пенсії за квітень.
  • Вже понад 20 млрд гривень виплачено за програмою еПідтримки для тих, хто втратив роботу чи можливість займатися підприємництвом.
  • Готується нова програма для переселенців із регіонів бойових дій – будівництво тимчасового житла.

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