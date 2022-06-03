Россия в Черном море превратила гражданские корабли в "живой щит": в ВМС рассказали о новой тактике

В ВМС Украины рассказали о новой тактике россиян в Черном море. / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство Черноморского флота России начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море.

Об этом сообщают в Facebook ВМС ВС Украины.

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Что происходит

Как стало известно, оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов.

"Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр". Все это еще раз показывает настоящее лицо Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Фото – ВМС ВСУ.

Напомним, Великобритания 24 мая на встрече с Литвой рассмотрела план отправки военных кораблей в Черное море – они будут сопровождать суда, экспортирующих украинское зерно. Лидер республиканской партии по 45-му избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус рассказал, могут ли США направить свои корабли в Черное море.

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