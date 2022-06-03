Росія у Чорному морі перетворила цивільні кораблі на "живий щит": у ВМС розповіли про нову тактику

У ВМС України розповіли про нову тактику росіян у Чорному морі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво Чорноморського флоту Росії почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську "тактику", але тепер вже й на морі.

Про це повідомляють у Facebook ВМС ЗС України.

Реклама

Що відбувається

Як стало відомо, окупанти виводять на рейд Севастополя судна торговельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден.

"Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу "Калібр". Все це вкотре показує справжнє обличчя Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Фото – ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, Велика Британія 24 травня на зустрічі з Литвою розглянула план відправки військових кораблів у Чорне море – вони супроводжуватимуть судна, що експортують українське зерно. Лідер республіканської партії по 45-му виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус розповів, чи можуть США направити свої кораблі в Чорне море.

Реклама

Читайте також: