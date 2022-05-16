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Генштаб ВСУ озвучил впечатляющие цифры потерь России за сутки

Мария Дмитренко
16 мая, 11:55
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Российские войска несут значительные потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1228 танков и ликвидировали около 27 700 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27 700 человек ликвидирован (+300 за сутки);
  • танков – 1228 (+8);
  • боевых бронированных машин – 2974 (+16);
  • артиллерийских систем / artillery systems – 577 (+22);
  • РСЗО – 195;
  • средства ПВО – 89;
  • самолетов – 200;
  • вертолетов – 165 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);
  • крылатые ракеты – 97 (+2);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2101 (+14);
  • специальная техника – ​​42.

Наибольшие потери противника (прошлые сутки, 15 мая) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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Ранее мы сообщали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович спрогнозировал, когда ВСУ перейдут в наступление.

Также напомним, Генштаб ВСУ назвал главные "горячие точки" в Украине.