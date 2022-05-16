Генштаб ЗСУ озвучив приголомшливі цифри втрат Росії за добу

Російські війська несуть значних втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1228 танків та ліквідували близько 27 700 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300 за добу);

танків – 1228 (+8);

бойових броньованих машин – 2974 (+16);

артилерійських систем / artillery systems – 577 (+22);

РСЗВ – 195;

засоби ППО – 89;

літаків – 200;

вертольотів – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);

крилаті ракети – 97 (+2);

кораблі/катери – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14);

спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 15 травня) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Раніше ми повідомляли, що радник голови ОПУ Олексій Арестович спрогнозував, коли ЗСУ перейдуть у наступ.

Також нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні.