Россия воюет с гражданским населением Украины — Шмыгаль

Шмыгаль высказался о действиях РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Количество гражданских жертв в результате полномасштабной агрессии России в десятки раз превышает жертвы среди украинских военных. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "BBC News Україна".
"Они действуют абсолютно осознанно, они сознательно совершают военные преступления. Это легко доказать. Когда россияне называют это "военной операции", то если действовать по правилам, то в такой операции уничтожают военную инфраструктуру, и военные воюют с военными. В нашем случае количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает то, что российская армия и Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", — сказал Шмыгаль.
Почти 90% жертв оккупантов погибли в результате расстрелов
Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что большинство мирных жителей города во время оккупации российскими войсками погибли в результате расстрелов.
"Практически 90 процентов — это пулевые поражения, а не осколочные", – сказал Федорук.
По его словам, число обнаруженных тел растет с каждым днем.
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