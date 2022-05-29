Росія воює з цивільним населенням України — Шмигаль

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Кількість цивільних жертв внаслідок повномасштабної агресії Росії в десятки разів перевищує жертви серед українських військових. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

"Вони діють абсолютно усвідомлено, вони свідомо скоюють воєнні злочини. Це легко довести. Коли росіяни називають це "військовою операцією", то якщо діяти за правилами, в такій операції знищують військову інфраструктуру і військові воюють з військовими. У нашому випадку кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія та Росія воює з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами", — сказав Шмигаль.

Майже 90% жертв окупантів загинули внаслідок розстрілів

Раніше мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що більшість жертв – мирних жителів міста під час окупації російськими військами загинули внаслідок розстрілів.

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"Фактично 90 відсотків – це кульові ураження, а не осколкові", – сказав Федорук.

Він говорив, що кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

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