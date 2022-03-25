Российская элита пытается дистанцироваться от Путина из-за войны в Украине

В РФ не все поддерживают действия Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская господствующая элита, в том числе и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев, пытаются дистанцироваться от решения начать против Украины полномасштабную войну. Об этом в Twitter написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент России. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", – написал он.

Ранее сообщалось о том, что президента Российской Федерации Владимира Путина, скорее всего, свергнет команда экс-президента РФ Дмитрия Медведева. У команды Медведева есть свои обиды за то, как их "выбросили" из власти в 2012 году.

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Судьба олигархов и элиты РФ