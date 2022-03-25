Російська еліта намагається дистанціюватися від Путіна через війну в Україні

У РФ не всі підтримують дії Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
Російська панівна еліта, зокрема й експрем'єр РФ Дмитро Медведєв, намагаються дистанціюватися від рішення розпочати проти України повномасштабну війну. Про це в Twitter написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.
"Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, приймав одноосібно президент Росії. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", – написав він.
Раніше повідомлялося про те, що президента Російської Федерації Володимира Путіна, найімовірніше, скине команда експрезидента РФ Дмитра Медведєва. Команда Медведєва має свої образи за те, як їх "викинули" з влади 2012 року.
Доля олігархів та еліти РФ
- Після вторгнення Росії в Україну, на країну-агресора посипалися потужні економічні санкції. Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічні заходи було введено Південною Кореєю.
- Водночас у США ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб. Тому вони проводять таємні зустрічі, щоби зупинити міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. За даними нашої розвідки, у Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена (до 1 березня – голова ради директорів Альфа-банку) та казахського мільярдера Олександра Машкевича (голова Ради директорів у компанії "Євразійський банк").
- Мільярдер Михайло Ходорковський заявляв, що російські олігархи нічого не можуть зробити з Путіним і потрібно розраховувати на інший варіант.
- На початку березня шість олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України.
- Крім того, влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, голови "Ростеха" Сергія Чемезова. Його вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.