Российские боеприпасы возле ЧАЭС могут взорваться в любой момент – Верещук

ООН должна принять немедленные меры по демилитаризации зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, возле ЧАЭС может повториться ситуация, которая произошла вчера в Белгороде, в России. Там сдетонировали боеприпасы, в результате мощных взрывов пострадали люди.

"Ситуация в Белгороде – это пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных и непригодных боеприпасов времен Второй мировой войны. Только вчера Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе детонации боеприпасов, огромный состав которых рф обустроила возле ЧАЭС", — подчеркнула Верещук.

Она также сказала, что Совбез ООН должен немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введение туда спецмиссии ООН.

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"Только так можно устранить риски повторения аварии на станции в результате небрежного обращения со смертельно опасными боеприпасами российскими оккупантами!" – отметила Верещук.

Под Белгородом взорвались склады с боеприпасами

В Белгородской области прогремели взрывы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, но при этом российские издания говорят о четырех раненых.

Источник взрывов расположен по направлению села Красный Октябрь, которое находится между Харьковом и Белгородом. Там взорвались склады с боеприпасами. На место прибыла группа МЧС.

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