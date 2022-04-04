Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом и хотят изменить направление ударов – Резников

Алексей Резников отреагировал на отвод российских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом. Первое сражение за столицу украинские защитники и защитницы выиграли, но противник будет пытаться изменить направление ударов.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Алексея Резникова, опубликованном в Telegram.

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Резников констатировал, что Киевская область освобождена от врага. Он также отступает в Черниговской и Сумской областях, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

"Это – безоговорочное свидетельство, что планы Кремля сломаны. В то же время наши сердца полны боли по сотням мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами", – сказал министр.

Резня в Буче

По данным Резникова, только в Буче количество погибших уже больше, чем в хорватском Вуковаре (как известно, в 1991 году там погибли около 260 человек за два дня от рук военных Югославской Народной Армии и сербских ополченцев).

Глава Минобороны Украины добавил, что выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками – это абсолютная бесчеловечность.

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"Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление. Это – сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. Последними такое делали эсэсовцы. Это зло просто не может остаться безнаказанным", – сказал Резников.

Он отметил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц и пообещал, что каждый в свое время получит то, что "заслужил".

Война продолжается в других регионах Украины

Сейчас продолжаются тяжелые бои в Харьковской, Донецкой областях, а также на Луганщине. Наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, уже ставшие легендами настоящего.

"Кажется, все уже осознали, что самое ценное в Украине люди", – добавил Резников.

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