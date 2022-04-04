Російські окупанти зазнали поразки під Києвом і хочуть змінити напрямок ударів – Резніков

Олексій Резніков відреагував на відведення російських військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли, але противник буде намагатися змінити напрямок ударів.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Олексія Резнікова, опублікованій в Telegram.

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Резніков констатував, що Київську область звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів.

"Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано. Водночас наші серця сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами", – сказав міністр.

Різня в Бучі

За даними Резнікова, тільки у Бучі кількість загиблих вже більша, ніж у хорватському Вуковарі (як відомо, у 1991 році там загинули близько 260 людей за два дні від рук військових Югославської Народної Армії та сербських ополченців).

Глава Міноборони України додав, що постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками – це абсолютна нелюдськість.

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"Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин. Це – сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці. Це зло просто не може залишитись безкарним", – сказав Резніков.

Він зазначив, що українська розвідка послідовно встановлює особи загарбників та вбивць і пообіцяв, щл кожен свого часу отримає те, що "заслужив".

Війна триває в інших регіонах України

Зараз тривають важкі бої на Харківщині, Луганщині, Донеччині. Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів. Героїчно б’ються захисники Маріуполя, які вже стали легендами сьогодення.

"Здається, усі вже усвідомили, що найцінніше в Україні – люди", – додав Резніков.

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