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Российские оккупанты потеряли 20 800 личного состава и 802 танка – Генштаб

Наталья Магдык
19 апреля, 10:29
Российские военные несут потери, воюя на территории Украины

Оккупанты несут огромные потери / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 800 военных и 802 танка.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

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Потери российской армии

  • Личный состав (безвозвратные потери) – около 20800
  • самолеты – 169
  • вертолеты – 150
  • танки – 802
  • бронетранспортеры/бронемашины – 2063
  • артиллерийские системы – 386
  • системы ПВО – 67
  • реактивные системы залпового огня – 132
  • оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
  • автомобильная техника – 1495
  • бензовозы – 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158
  • катера/корабли – 8
  • спецтехника – 27

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.

Война в Украине