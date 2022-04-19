Российские оккупанты потеряли 20 800 личного состава и 802 танка – Генштаб

Оккупанты несут огромные потери / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 800 военных и 802 танка.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.
Потери российской армии
- Личный состав (безвозвратные потери) – около 20800
- самолеты – 169
- вертолеты – 150
- танки – 802
- бронетранспортеры/бронемашины – 2063
- артиллерийские системы – 386
- системы ПВО – 67
- реактивные системы залпового огня – 132
- оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
- автомобильная техника – 1495
- бензовозы – 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158
- катера/корабли – 8
- спецтехника – 27
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.
Война в Украине
- Российские оккупанты в ночь на 19 апреля обстреляли ряд населенных пунктов под Кривым Рогом, повреждены жилые дома.
- Бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов российских оккупантов.
- Также наши военные освободили ряд населенных пунктов возле Изюма Харьковской области.
- Кроме того, Вооруженные силы Украины в 16-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке.
- Бои за город Кременная в Луганской области длились трое суток. Сейчас в заложниках у российского войска оказались тысячи гражданских жителей, не успевших уехать из города.
- Украинские военные отразили наступления российских оккупантов в Рубежном и Попасной Луганской области.