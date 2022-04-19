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Російські окупанти втратили 20 800 особового складу та 802 танки – Генштаб

Наталія Магдик
19 квітня, 10:29
Російські військові зазнають втрат, воюючи на території України

Окупанти зазнають величезних втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці. Facebook.

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Втрати російської армії

  • особовий склад (безповоротні втрати) – близько 20800
  • літаки – 169
  • вертольоти – 150
  • танки – 802
  • бронетранспортери/бронемашини – 2063
  • артилерійські системи – 386
  • системи ППО – 67
  • реактивні системи залпового вогню – 132
  • оперативно-тактичні ракетні комплекси – 4
  • автомобільна техніка – 1495
  • бензовози – 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158
  • катери/кораблі – 8
  • спецтехніка – 27

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що втрати української армії у війні з Росією приблизно 8-10 разів менше, ніж в окупантів.

Війна в Україні