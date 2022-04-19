Російські окупанти втратили 20 800 особового складу та 802 танки – Генштаб

Окупанти зазнають величезних втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці. Facebook.

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Втрати російської армії

особовий склад (безповоротні втрати) – близько 20800

літаки – 169

вертольоти – 150

танки – 802

бронетранспортери/бронемашини – 2063

артилерійські системи – 386

системи ППО – 67

реактивні системи залпового вогню – 132

оперативно-тактичні ракетні комплекси – 4

автомобільна техніка – 1495

бензовози – 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158

катери/кораблі – 8

спецтехніка – 27

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що втрати української армії у війні з Росією приблизно 8-10 разів менше, ніж в окупантів.

Війна в Україні