Российские оккупанты заблокировали Бурынь и Путивль – Генштаб

В Сумской области сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. Об этом говорится в вечерне сводке Генштаба на странице в Facebook.
Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.
Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны.
Кроме того, продолжается так называемая "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Мародеры российских оккупационных войск пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс-доставки СДЭК.
В поселке Юрьево Сумской области российские военные проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.
На Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не имеют успеха, несут потери.
На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой ПМР к участию в войне против Украины.
На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры в временно захваченных населенных пунктах.
Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.
Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач.
38-й день войны в Украине
- ВСУ впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak.
- В Херсонской области украинские военные с помощью американского РК Javelin уничтожили российский танк.
- Российские оккупанты во время обстрела Балаклеи попали в районную больницу. Здание частично повреждено. В здании находилось около 70 пациентов и медработников.
- Кроме того, они подорвали дамбу на Оскольском водохранилище, расположенном в Харьковской и Донецкой областях.
- Сегодня российские оккупанты нанесли три удара по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
Также они еще раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького в Харькове.