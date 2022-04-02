Російські окупанти заблокували Буринь та Путивль – Генштаб

У Сумській області складна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупантами заблоковано виїзд із міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу на сторінці у Facebook.

Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися у Чорнобильській зоні.

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Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів із російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони.

Крім того, продовжується так звана "евакуація" цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Іванкові. Мародери російських окупаційних військ намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес-доставки СДЕК.

У селищі Юр'єво Сумської області російські військові проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

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На Донецькому напрямку продовжуються спроби противника опанувати Маріуполем, блокувати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар'їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, зазнають втрат.

На Південнобузькому напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного Придністров'я поширюються чутки про примус особового складу збройних сил так званої ПМР до участі у війні проти України.

На Приморському напрямі окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах.

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Сили оборони продовжують знищувати війська супротивника та звільняти українські території.

Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, у свою чергу, впливає якість виконання ними поставлених завдань.

38-й день війни в Україні

Також вони ще раз обстріляли з "Градів" парк імені М. Горького у Харкові.