Российские военные ударили ракетами по Краматорску (фото)

Оккупанты обстреляли Донецкую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате обстрелов пострадали не менее 8 жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Он отметил, что артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь. Наиболее интенсивный огонь враг вел на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.

"Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение", – добавил Кириленко.

В то же время он сообщил, что эвакуация местных жителей продолжается и призвал, по возможности, уехать в более безопасные регионы.

На фотографиях – последствия одного из сегодняшних обстрелов.

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Донецкая область после обстрелов кафиров. Фото: Павел Кириленко

Сколько будет продолжаться битва за Донбасс

Наступление российских войск на Донбасс уже началось. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва на Донбассе продлится несколько недель, чтобы стало ясно, на чьей стороне преимущество.

"До двух недель. Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь гораздо слабее будет, это наполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет 7-10 дней. До конца апреля будем понимать, что и как", – говорит Жданов.

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