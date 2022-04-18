Російські військові вдарили ракетами по Краматорську (фото)

Окупанти обстріляли Донецьку область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Унаслідок обстрілів постраждали щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Він зазначив, що артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч. Найінтенсивніший вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках.

"Наразі не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електро- і газопостачання", – додав Кириленко.

Водночас, він повідомив, що евакуація місцевих жителів триває та закликав за можливості виїхати у більш безпечні регіони.

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На фотографіях – наслідки одного з сьогоднішніх обстрілів.

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Донецька область після обстрілів окупантів. Фото: Павло Кириленко

Скільки триватиме битва за Донбас

Наступ російських військ на Донбас уже розпочався. Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва на Донбасі триватиме кілька тижнів, аби стало зрозуміло, на чиєму боці перевага.

"До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут значно слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо що і як", – каже Жданов.

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