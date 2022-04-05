Российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области, шестеро украинцев погибли

Олег Синегубов назвал количество жертв вчерашних обстрелов Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 4 апреля, российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По его словам, удары наносились из разных видов оружия дального действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.

Что известно о пострадавших

В результате действий врага были поражены районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве:

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в Харькове и районе – 4 погибших, 3 человека госпитализированы,

в Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.

За сутки оккупанты в Барвенково обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителям рекомендуют записываться на эвакуацию поездами. Также рекомендуют обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда.

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