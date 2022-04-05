Російські війська завдали понад 50 ударів по Харківщині, шестеро українців загинули

Олег Синєгубов назвав кількість жертв вчорашнього обстрілу Харківської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 4 квітня, російські війська завдали 54 удари по Харківській області. В результаті загинули 6 осіб та ще 9 отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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За його словами, удари завдавалися із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок дій ворога були уражені райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві:

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у Харкові та районі – 4 загиблих, 3 осіб госпіталізовані,

у Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 осіб поранені.

За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендують записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендують убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди.

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