Руководство МАГАТЭ может посетить ЧАЭС в годовщину аварии на атомной станции

Министр энергетики Герман Галущенко о возможном визите МАГАТЭ / Фото: Коллаж: Сегодня
Министерство энергетики Украины обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) возможность визита руководства на Чернобыльскую АЭС 26 апреля 2022 года.
Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью во время телемарафона, передает Укринформ.
"Они (руководство МАГАТЭ – авт.) не были на Чернобыльской АЭС. Сейчас обсуждается возможность их визита. Речь может идти о 26 апреля. Это годовщина трагедии на ЧАЭС", – отметил он.
Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Чернобыльскую атомную станцию может состояться в 36-ю годовщину аварии на ней.
Зона отчуждения под оккупацией
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, которые удерживали в заложниках работников станции.
- Вскоре в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в Зоне отчуждения пока невозможно.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- 31 марта российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь.
- Сбежавшие с Чернобыльской зоны в конце февраля оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
- После себя оккупанты оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам сотрудники атомной энергокомпании.
- Также россияне уничтожили многолетний архив, который Украина собирала на Чернобыльской АЭС.
- На YouTube появился ролик, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.