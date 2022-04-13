С каждым членом ОПЗЖ разберусь отдельно – Данилов

Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с каждым членом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут разбираться отдельно. Также он призвал нардепов ускорить процесс наказания коллаборантов.

Об этом Данилов сказал в эфире телеканала "Рада".

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Он напомнил, что для коллаборантов предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, часть депутатов ОПЗЖ "под опекой СБУ", а на остальных заводят дела.

"Я бы хотел, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель довольно таки демократичный. Нам нужно проходить демократическую процедуру, чтобы доказать, что этот человек является коллаборантом", – заявил Данилов.

Также он призвал депутатов разработать упрощенную процедуру для того, чтобы ускорить наказание коллаборантов.

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Пророссийская партия ОПЗЖ самоликвидировалась