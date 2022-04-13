С каждым членом ОПЗЖ разберусь отдельно – Данилов

Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с каждым членом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут разбираться отдельно. Также он призвал нардепов ускорить процесс наказания коллаборантов.
Об этом Данилов сказал в эфире телеканала "Рада".
Он напомнил, что для коллаборантов предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, часть депутатов ОПЗЖ "под опекой СБУ", а на остальных заводят дела.
"Я бы хотел, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель довольно таки демократичный. Нам нужно проходить демократическую процедуру, чтобы доказать, что этот человек является коллаборантом", – заявил Данилов.
Также он призвал депутатов разработать упрощенную процедуру для того, чтобы ускорить наказание коллаборантов.
Пророссийская партия ОПЗЖ самоликвидировалась
- Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия прекращает свою работу.
- 15 марта народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, которому сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, написал заявление о сложении депутатского мандата.
- Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.
- 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".
- Также 24 марта на внеочередном заседании парламента пять народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" вышли из фракции.