З кожним членом ОПЗЖ розберуся окремо – Данілов

Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що з кожним членом партії "Опозиційна платформа – За життя" розбиратимуться окремо. Також він закликав нардепів прискорити процес покарання колаборантів.
Про це Данілов сказав у ефірі телеканалу "Рада".
Він нагадав, що для колаборантів передбачено кримінальну відповідальність. За його словами, частина депутатів ОПЗЖ "під опікою СБУ", а на решту заводять справи.
"Я хотів би, щоб була спрощена процедура, як під час війни. Але наш законодавець досить демократичний. Нам потрібно проходити демократичну процедуру, щоб довести, що ця людина є колаборантом", – заявив Данілов.
Також він закликав депутатів розробити спрощену процедуру для прискорення покарання колаборантів.
Проросійська партія ОПЗЖ самоліквідувалася
- Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу.
- 15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, якому повідомили про підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України, написав заяву про складання депутатського мандату.
- Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.
- 20 березня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
- Також 24 березня на позачерговому засіданні парламенту п’ять народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли із фракції.