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С начала войны в Украине оккупанты убили 223 детей

Валентина Шаповал
6 мая, 08:45
Точное количество жертв еще устанавливают в местах активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях

Оккупанты убивают украинских детей / Коллаж "Сегодня"

С начала войны в Украине от вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 223 ребенка, а также ранены более 408. Больше всего детей пострадали в Донецкой области. Однако эти цифры не окончательны, ведь точное количество еще устанавливают в местах активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Всего в Украине во время войны пострадали более 631 ребенка:

  • Донецкая область – 139,
  • Киевская – 116,
  • Харьковская – 95,
  • Черниговская – 68,
  • Херсонская – 46,
  • Николаевская – 44,
  • Луганская – 37,
  • Запорожская – 27,
  • Сумская – 17,
  • г. Киеве – 16,
  • Житомирская область – 15.

"5 мая из-за обстрела оккупантами регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк" в Харьковском районе погиб 15-летний мальчик, который помогал кормить и эвакуировать животных. 5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки села Новоселовка Донецкой области погиб 17-летний парень", – говорится в сообщении.

Оккупанты используют украинских детей для пропаганды войны

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ.

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