С начала войны в Украине погибли 198 детей – Офис генпрокурора

Каждый день число погибших детей увеличивается. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вооруженной агрессии России в Украине пострадали 553 детей. Из них погибли 198 и еще 355 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 117,

Киевской – 105,

Харьковской – 81,

Черниговской – 54,

Николаевской – 40,

Херсонской – 38,

Луганской – 36,

Запорожской – 23,

городе Киев – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

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Инфографика: Офис генпрокурора

Новые данные о смерти детей

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории города Тростянец Сумской области установлено, что в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний подросток.

14 апреля из-за обстрела села Александровка в Харьковской области ранены двое детей 9 и 11 лет.

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Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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