С начала войны в Украине погибли 205 детей

Каждый день число погибших детей увеличивается / Фото: Коллаж: Сегодня
Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – пишут в сообщении.
Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 117,
- Киевской – 107,
- Харьковской – 91,
- Черниговской – 54,
- Херсонской – 43,
- Николаевской – 40,
- Луганской – 36,
- Запорожской – 23,
- Киеве – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
Стало известно, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.
Также известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.
15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства был ранен 17-летний подросток.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью", – добавили в сообщении.
Зеленский назвал число погибших украинских военных с начала войны
В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.
Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".