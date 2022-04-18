С начала войны в Украине погибли 205 детей

Каждый день число погибших детей увеличивается / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook.

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"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – пишут в сообщении.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 117,

Киевской – 107,

Харьковской – 91,

Черниговской – 54,

Херсонской – 43,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Запорожской – 23,

Киеве – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Стало известно, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

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Также известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.

15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства был ранен 17-летний подросток.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью", – добавили в сообщении.

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Зеленский назвал число погибших украинских военных с начала войны

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".

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