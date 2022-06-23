СБУ пресекла деятельность уже 12 пророссийских политических партий: список

В СБУ сделали все, чтобы ОПЗЖ больше не устраивала акцию "Бессмертного полка" на трибуне ВР / Коллаж "Сегодня"
Украинские власти серьезно занялись политическими силами, которые распространяли в нашей стране пророссийскую идеологию. После сообщения о судебном запрете деятельности "Прогрессивной социалистической партии Украины" Натальи Витренко стало известно, что в целом в Украине запрещена деятельность 12 политических сил.
Их перечень опубликовала СБУ.
Кто ушел в историю
"Прогрессивная социалистическая партия Украины" дополнила список официально запрещенных политических структур, в котором нынче находятся:
▪️"Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ);
▪️"Оппозиционный блок";
▪️"Партия Шария";
▪️"НАШИ";
▪️"Социалисты";
▪️"Левая оппозиция";
▪️"Справедливости и развития";
▪️"Государство";
▪️"Блок Владимира Сальдо";
▪️"Социалистическая партия Украины";
▪️"Союз левых сил";
▪️"Прогрессивная социалистическая партия Украины".
"Представители этих политических сил ретранслировали официальную позицию России относительно нашего государства, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу нацбезопасности Украины. По инициативе СБУ их деятельность была запрещена в Украине", – говорится в сообщении СБУ.
В Службе безопасности Украины пообещали, что и дальше будут представлять и отстаивать интересы государства в подобных судебных делах.
Обстановка
- 16 июня стало известно, что суд запретил деятельность "Партии Шария", против лидера которой выдвинуты обвинения в госизмене. Удалось это сделать Минюсту со второй попытки. Впервые СБУ потребовала запретить партию в Окружном административном суде города Киева год назад.
- Лишь 20 июня суд принял решение о запрете "Оппозиционной платформы – За життя" (ОПЗЖ), что также не удавалось сделать с первой попытки. Тогда Восьмой апелляционный административный удовлетворил иск Министерства юстиции.
- Ранее 12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.