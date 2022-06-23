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СБУ припинила діяльність вже 12 проросійських політичних партій: список

Ірина Ковальчук
23 червня, 18:07
Услід за "Партією Шарія" в історію вирушили ліві сили

У СБУ зробили все, щоб ОПЗЖ більше не влаштовувала акцію "Безсмертного полку" на трибуні ВР / Колаж "Сьогодні"

Українська влада серйозно зайнялася політичними силами, які поширювали в нашій країні проросійську ідеологію. Після повідомлення про судову заборону діяльності "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко стало відомо, що загалом в Україні заборонена діяльність 12 політичних сил.

Їхній перелік опублікувала СБУ.

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Хто пішов в історію

"Прогресивна соціалістична партія України" доповнила список офіційно заборонених політичних структур, у якому нині перебувають:

  • "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ);
  • "Опозиційний блок"
  • "Партія Шарія"
  • "НАШІ"
  • "Соціалісти"
  • "Ліва опозиція"
  • "Справедливості та розвитку"
  • "Держава"
  • "Блок Володимира Сальдо"
  • "Соціалістична партія України"
  • "Союз лівих сил"
  • "Прогресивна соціалістична партія України".

"Представники цих політичних сил ретранслювали офіційну позицію РФ щодо нашої держави, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу нацбезпеці України. З ініціативи СБУ їхню діяльність було заборонено в Україні" , – йдеться у повідомленні СБУ.

У Службі безпеки України пообіцяли, що й надалі представлятимуть та відстоюватимуть інтереси держави у подібних судових справах.

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