СБУ припинила діяльність вже 12 проросійських політичних партій: список

У СБУ зробили все, щоб ОПЗЖ більше не влаштовувала акцію "Безсмертного полку" на трибуні ВР / Колаж "Сьогодні"
Українська влада серйозно зайнялася політичними силами, які поширювали в нашій країні проросійську ідеологію. Після повідомлення про судову заборону діяльності "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко стало відомо, що загалом в Україні заборонена діяльність 12 політичних сил.
Їхній перелік опублікувала СБУ.
Хто пішов в історію
"Прогресивна соціалістична партія України" доповнила список офіційно заборонених політичних структур, у якому нині перебувають:
- "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ);
- "Опозиційний блок"
- "Партія Шарія"
- "НАШІ"
- "Соціалісти"
- "Ліва опозиція"
- "Справедливості та розвитку"
- "Держава"
- "Блок Володимира Сальдо"
- "Соціалістична партія України"
- "Союз лівих сил"
- "Прогресивна соціалістична партія України".
"Представники цих політичних сил ретранслювали офіційну позицію РФ щодо нашої держави, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу нацбезпеці України. З ініціативи СБУ їхню діяльність було заборонено в Україні" , – йдеться у повідомленні СБУ.
У Службі безпеки України пообіцяли, що й надалі представлятимуть та відстоюватимуть інтереси держави у подібних судових справах.
Обстановка
- 16 червня стало відомо, що суд заборонив діяльність "Партії Шарія", проти лідера якої висунуто звинувачення у держзраді. Вдалося це зробити Мін'юсту з другої спроби. Вперше СБУ вимагало заборонити партію в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.
- Лише 20 червня суд ухвалив рішення про заборону "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ), що також не вдавалося зробити з першої спроби. Тоді Восьмий апеляційний адміністративний орган задовольнив позов Міністерства юстиції.
- Раніше 12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.