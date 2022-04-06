СБУ раскрыла сеть вражеских корректировщиков и коллаборантов – Дехтяренко

Артем Дехтяренко рассказал о новых задержанных коллаборантах. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и коллаборантов, готовивших "списки" на уничтожение украинцев.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В Днепропетровской области:

Разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.

В Сумах:

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Агентом спецслужб РФ оказался председатель одной из городских общественных организаций, пытавшийся передать оккупантам списки с данными украинских патриотов и бойцов местной Теробороны.

В Донецкой области:

Задержаны еще два вражеских информатора. Они собирали данные о местах дислокации и перемещения украинских войск с привязкой к местности.

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Кроме того, СБУ продолжает документировать преступную деятельность коллаборантов на временно оккупированной территории государства.

В частности, бывшего руководителя Станично-Луганского поселкового общества, а также так называемого "председателя Волновахского городского совета ДНР" и одного из местных депутатов ОПЗЖ, возглавившего "Вольненский сельсовет" при оккупационной администрации РФ.

В Киеве СБУ задержала спецагентов РФ и разоблачила их явочную квартиру

В Киеве СБУ ликвидировала группу информаторов российских спецслужб и два центра рассылки деструктивных СМС. В частности, сотрудники спецслужбы установили местонахождение штаб-квартиры вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, завербованный представителями "ЛДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и теробороны в Киевской области.