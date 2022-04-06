СБУ раскрыла сеть вражеских корректировщиков и коллаборантов – Дехтяренко

Артем Дехтяренко рассказал о новых задержанных коллаборантах. Фото: коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и коллаборантов, готовивших "списки" на уничтожение украинцев.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В Днепропетровской области:
Разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.
В Сумах:
Агентом спецслужб РФ оказался председатель одной из городских общественных организаций, пытавшийся передать оккупантам списки с данными украинских патриотов и бойцов местной Теробороны.
В Донецкой области:
Задержаны еще два вражеских информатора. Они собирали данные о местах дислокации и перемещения украинских войск с привязкой к местности.
Кроме того, СБУ продолжает документировать преступную деятельность коллаборантов на временно оккупированной территории государства.
В частности, бывшего руководителя Станично-Луганского поселкового общества, а также так называемого "председателя Волновахского городского совета ДНР" и одного из местных депутатов ОПЗЖ, возглавившего "Вольненский сельсовет" при оккупационной администрации РФ.
В Киеве СБУ задержала спецагентов РФ и разоблачила их явочную квартиру
В Киеве СБУ ликвидировала группу информаторов российских спецслужб и два центра рассылки деструктивных СМС. В частности, сотрудники спецслужбы установили местонахождение штаб-квартиры вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, завербованный представителями "ЛДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и теробороны в Киевской области.
Кроме того, в Киеве разоблачен завербованный спецслужбами РФ работник одной из городских больниц, который агитировал медперсонал помогать российским оккупантам. Кураторы "гарантировали" коллаборанту назначение на руководящую должность в оккупационной администрации.
Также в столичном регионе сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местных властей.