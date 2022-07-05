СБУ вывела Атланта ФСБ из Рады на чистую воду

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности задержала в Киеве по подозрению и госизмене и агентурной работе на Россию помощника-консультанта народного депутата Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что должностное лицо находилось на агентурной связи с ФСБ. Своему российскому куратору изменщик передавал разведданные по разным направлениям — в частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом он получал от российских спецслужб от 1,5 до 4-х тысяч долларов. "Вознаграждение" возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения.

Установлено, что чиновника завербовал кадровый сотрудник ФСБ Юрий Водолазкий во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на "связь" своему руководителю.

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Для сбора разведданных чиновник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего народного депутата, а информацию передавал по зашифрованному каналу электронной связи. Не раз он встречался со своими кураторами на территории третьих стран, где получал задания и деньги.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанный заключен под стражу. За совершение госизмены в условиях военного положения ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Как сообщает Громадське, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о депутате из "Слуги народа" Юрии Здебском.

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