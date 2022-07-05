СБУ вивела Атланта ФСБ з Ради на чисту воду

Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки затримала у Києві за підозрою у держзраді та агентурній роботі на Росію помічника-консультанта народного депутата України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Зазначається, що посадовець перебував на агентурному зв'язку з ФСБ. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані щодо різних напрямів — зокрема, про міжнародне співробітництво, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ та проведення АТО/ООС на сході України.

За співпрацю з ворогом він отримував від російських спецслужб від 1,5 до 4-х тисяч доларів. "Винагорода" зростала залежно від рівня складності завдань та термінів їх виконання.

Встановлено, що посадовця завербував кадровий співробітник ФСБ Юрій Водолазкий під час поїздки до Москви. Згодом він передав агента на зв'язок своєму керівнику.

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Для збору розвідданих чиновник використав широке коло особистих знайомств та статус помічника чинного народного депутата, а інформацію передавав зашифрованим каналом електронного зв'язку. Не раз він зустрічався зі своїми кураторами на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у скоєнні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Затриманого взято під варту. За скоєння держзради за умов воєнного стану йому загрожує до 15 років в'язниці чи довічне ув'язнення.

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Як повідомляє Громадське, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, йдеться про депутата із "Слуги народу" Юрія Здебського.

Раніше ми повідомляли, що меру-зраднику з Харківської області дали п'ять років в'язниці й відразу відпустили.

Також нагадаємо, названо ім'я зрадника, через якого Росія швидко захопила Херсонську область.