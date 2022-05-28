СБУ выяснила, откуда велся обстрел ж/д вокзала в Краматорске

СБУ опередила откуда стреляли по Краматорску / Фото: Коллаж: Сегодня

В Краматорске российские военные 8 апреля обстреляли "Точкой-У" железнодорожный вокзал вероятнее всего из Шахтерска или Старобешево. Об этом рассказала в эфире "Вильного радио" спикер Главного управления СБУ Донецкой и Луганской областей Галина Прищепа.

"По факту обстрела Краматорского железнодорожного вокзала 8 апреля наши следователи возбудили уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение законов и обычаев войны. По заказу следователей эксперты провели свою экспертизу и предоставили нам выводы о том, что эта управляемая ракета, которую в народе мы называем "Точка-У", летела с оккупированной территории Донецкой области", – рассказала пресс-секретарь.

В СБУ также рассказали, ракета летела в секторе от 125 до 170 градусов, в этом районе находится два оккупированных города – Старобешево и Шахтерск. В данный момент уточняется из какого именно города был нанесет ракетный удар по вокзалу.

"Мы точно знаем, что они были выпущены либо оттуда, либо оттуда. Но наиболее точных данных наука нам уже не дает. С этим еще будут разбираться наши следователи", – добавила Галина Прищепа и отметила, что попытки российских военных обвинить в обстреле вокзала ВСУ "потерпели фиаско".

Обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске