СБУ з'ясувала, звідки вівся обстріл залізничного вокзалу в Краматорську

СБУ випередила звідки стріляли по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні

У Краматорську російські військові 8 квітня обстріляли "Точкою-У" залізничний вокзал найімовірніше з Шахтарська чи Старобешевого. Про це розповіла в ефірі Вільного радіо спікер Головного управління СБУ Донеччини та Луганщини Галина Прищепа.

"За фактом обстрілу Краматорського залізничного вокзалу 8 квітня наші слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. На замовлення слідчих експерти провели свою експертизу і надали нам висновки про те, що ця керована ракета, яку в народі ми називаємо "Точка-У", летіла з окупованої території Донецької області", – розповіла речниця.

У СБУ також розповіли, що ракета летіла в секторі від 125 до 170 градусів, у цьому районі розташовуються два окуповані міста – Старобешеве та Шахтарськ. Наразі уточнюється з якого саме міста завдали ракетного удару по вокзалу.

"Ми точно знаємо, що їх було випущено або звідти, або звідти. Але найбільш точних даних наука нам уже не дає. З цим ще будуть розбиратися наші слідчі", – додала Галина Прищепа і зазначила, що спроби російських військових звинуватити в обстрілі вокзалу ЗСУ "зазнали фіаско".

Обстріл залізничного вокзалу в Краматорську